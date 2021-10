PL : Chelsea gagne à Brentford et remercie Édouard Mendy pour reprendre la tête

Chelsea confirme. Les Blues sont sortis indemne d'un déplacement périlleux sur la pelouse de Brentford, où Arsenal s'est cassé les dents (0-2) et où Liverpool a perdu des plumes (3-3), en s'imposant par la plus petite des marges (1-0) pour le compte de la 8ème journée de Premier League. Thomas Tuchel, contraint de faire tourner, a offert sa première en Premier League à Malang Sarr, alignant également Trevoh Chalobah en défense centrale ou encore Ruben Loftus-Cheek au milieu aux côtés d'un N'Golo Kanté de retour après avoir contracté le Covid-19.



L'ancien entraîneur du PSG peut remercier Ben Chilwell après ce succès. Préféré à Marcos Alonso, l'international anglais a inscrit l'unique but de cette rencontre d'une somptueuse reprise de volée juste avant la pause (45e). Romelu Lukaku, aligné avec un Timo Werner remuant et très disponible, n'a lui pas été verni. Le Belge s'est vu logiquement refuser un but pour un hors-jeu (22e), avant de se distinguer par un gros raté à bout portant, même s'il semblait de peu en position de hors-jeu, là aussi (70e).



Mendy infranchissable

Mais Chelsea a souffert, vivant notamment 20 dernières minutes très chaudes au Brentford Community Stadium, et Édouard Mendy a joué le rôle principal dans cette victoire. Le portier sénégalais a dégoûté l'excellent Ivan Toney (73e) puis l'ancien Amiénois Saman Ghoddos (83e) et Pontus Jansson (86e), détournant aussi un retourné de Christian Nørgaard sur sa barre (90e+3), alors que le Français Bryan Mbeumo a joué de malchance en trouvant deux fois les montants de Mendy (22e, 75e). Les Blues, qui n'ont tiré qu'une fois en seconde période, ont donc plié sans rompre. Suffisant pour enchaîner un deuxième succès de suite en Premier League pour reprendre les commandes du championnat, et de bon augure avant de recevoir Malmö en Ligue des champions mardi (20h45). Les Bees n'avaient eux plus connu la défaite depuis quatre rencontres (11 septembre). Brentford manque au passage l'occasion d'intégrer au moins provisoirement le top 4.