PL : Leeds tombe contre Brighton, West Ham domine Burnley

En Angleterre, on dispute la 19e journée de championnat et West Ham vient de faire une belle opération. Contre Burnley, les Hammers ont réussi à l'emporter d'une courte tête. C'est en tout début de match que Michail Antonio (9e) a marqué avant que son équipe tienne le résultat. Un succès 1-0 qui permet au club londonien de se hisser à la huitième place. Burnley glisse à la 17e position.



Car oui dans le même temps, Brighton & Hove Albion a doublé les Clarets. Là aussi, le match face à Leeds United s'est décidé dès le début avec un but de Neal Maupay bien trouvé par Alex Mac Allister (17e). Avec cette victoire 1-0, les Seagulls remontent à la 16e place tandis que les joueurs de Marcelo Bielsa restent douzièmes.



