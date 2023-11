PL : Manchester City pulvérise Bournemouth et repasse en tête, Brighton évite le pire à Everton

Après la victoire sur le fil de Manchester United à Fulham (1-0), la 11e journée de Premier League se poursuivait ce samedi. Le voisin Manchester City recevait Bournemouth (17e) et devait s’imposer afin de retrouver provisoirement sa place de leader et mettre la pression sur Tottenham, qui affrontera Chelsea lundi. Et les Cityzens l’ont emporté et doivent leur victoire à un seul homme : Jérémy Doku. Le Belge a été impliqué sur cinq des six buts victorieux et a été l’acteur majeur de la victoire des siens, provisoirement en tête de Premier League. Et malgré la défaite, Bournemouth pourrait rester hors de la zone de relégation après cette journée.

Sur sa pelouse, Burnley s’est incliné face à Crystal Palace (10e) et reste au 19e rang, avec une seule victoire cette saison. De son côté, Sheffield United (20e) a enfin remporté son premier succès de la saison, dans les tous derniers instants de la partie contre les Wolves (14e), malgré une réalisation de Bellegarde, l’ex-Strasbourgeois. Plus haut dans le classement, Everton (15e) a été également accroché contre Brighton, qui reste sur quatre matches de suite sans victoire et retombe au 6e rang. Enfin, Brentford (9e), grâce notamment à Maupay qui a ouvert le score, a devancé West Ham (11e) dans un match très animé.