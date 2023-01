PL : West Ham se relance face à Everton, Southampton tombe face à Villa, Brighton et Bournemouth calent

Après le triste match nul entre Liverpool et Chelsea, la 21e journée de Premier League se poursuivait avec un multiplex de 4 rencontres, impliquant principalement des équipes de seconde partie de tableau. Malgré la première passe décisive de la recrue hivernale Dango Ouattara, en provenance de Lorient, Bournemouth a été mis en échec à domicile par Nottingham Forest.



Dans les autres matches de cet après-midi, West Ham s’est donné de l’air face à Everton et a remporté son premier match de championnat depuis… fin octobre ! Lanterne rouge du classement, Southampton s’est incliné à domicile face à Aston Villa, invaincu sur ses trois derniers matches en PL. Le match a d’ailleurs été interrompu en raison de la présence d’un drone dans l’antre des Saints. Enfin, Leicester et Brighton se sont quittés dos à dos, avec notamment le troisième but du jeune Evan Ferguson sur ses 5 derniers matches.