PL : West Ham surprend Arsenal, Tottenham surclasse Ipswich, Brighton écrase Southampton

Ce samedi, il ne fallait pas jouer à domicile à 16h en Premier League. Ayant des espoirs résiduels de titre cette saison en championnat, Arsenal se devait de gagner sur sa pelouse face à West Ham pour revenir à cinq points du leader Liverpool.



Finalement, face à un voisin londonien mal classé, les Gunners ont totalement balbutié leur football devant leurs supporters. Privés d’avant-centre, les coéquipiers de William Saliba ont été amorphes en première période et ont été punis au terme de cette dernière sur une tête rageuse de Jarrod Bowen (0-1, 44e).



Au retour des vestiaires, Arsenal a toujours été aussi pauvre offensivement et malgré une tentative de Trossard à la 63e minute de jeu, les fans présents à l’Emirates Stadium ce samedi n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. L’expulsion en fin de rencontre de Myles Lewis-Skelly, en position de dernier défenseur, n’a pas arrangé leurs affaires (73e).



Avec ce revers, Arsenal reste largué à 8 points de Liverpool, qui pourrait provisoirement prendre 11 unités d’avance en cas de victoire ce dimanche lors du choc face à Manchester City. De leur côté, les Hammers respirent et s’éloignent de la zone rouge à la 16e place.



Dans le même temps, Tottenham a confirmé son regain de forme en s’imposant sur la pelouse d’Ipswich. Déjà vainqueurs la semaine dernière contre Manchester United (1-0), les coéquipiers de Mathys Tel ont remis le couvert en surclassant le promu. Bien lancés par le doublé de Brennan Johnson, les Spurs se sont exposés en contre et ont vu les locaux réduire la marque avant la pause (36e).



Finalement, Djed Spence, brillant ces derniers temps, puis Dejan Kulusevski, ont entériné le succès des leurs (1-4), qui grimpent à la 12e place au classement. Brillant cette saison, Bournemouth a concédé sa septième défaite de la saison ce samedi face à Wolverhampton. Réduites à dix à la demi-heure de jeu avec l’expulsion de Zabarnyi (31e), les Cherries ont encaissé le seul but de la rencontre signé Matheus Cunha (0-1, 36e).



Une victoire précieuse pour les Wolves qui restent 17es mais prennent cinq points d’avance sur la zone de relégation. Lanterne rouge, Southampton ne compte que neuf points et semble de plus en plus condamné après son nouveau revers cinglant face à Brighton (0-4) ce samedi. Brighton fait la bonne affaire en bondissant au huitième rang au classement. Pour finir, Crystal Palace a renoué avec la victoire en s’imposant sur la pelouse de Fulham (0-2).



Les résultats des matches de 16h :



Southampton 0-4 Brighton : Joao Pedro (23e), Rutter (57e), Mitoma (71e), Hinshelwood (82e)





Arsenal 0-1 West Ham : Bowen (44e)





Ipswich 1-4 Tottenham : Hutchinson (36e) / Johnson (18e, 26e), Spence (77e), Kulusevski (84e)





Bournemouth 0-1 Wolverhampton : Cunha (36e)





Fulham 0-2 Crystal Palace : Andersen (c.s.c., 37e), Munoz (66e)







