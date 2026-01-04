PRES et Agenda national Sénégal 2050 : « il s'agit de dispositifs complémentaires », Ahmadou Al Aminou Lo

Le ministre d’État auprès du Président de la République, Ahmadou Al Aminou Lo, a apporté un éclairage détaillé sur l’articulation entre le Plan de Redressement Économique et Social (PRES) et l’Agenda national Sénégal 2050.



Face aux observateurs qui opposent parfois le plan d'urgence à la vision de long terme, Ahmadou Al Aminou Lo s'est montré catégorique. Selon lui, « il s'agit de dispositifs complémentaires ». «Le PRES est présenté comme le socle indispensable, le premier palier permettant d'assainir le cadre macroéconomique avant de déployer les grandes transformations de l'Agenda 2050 », a-t-il expliqué sur le plateau de l’émission « Point de vue ».



Si l’on se fie à ses propos, ce plan vise prioritairement la soutenabilité de la dette, la mobilisation des ressources internes et l’amélioration du climat des affaires. « On ne peut pas opposer le PRES et l’agenda », a-t-il souligné, précisant que le redressement amorcé en 2025 devrait porter ses premiers fruits concrets dès l'année 2026.