PROMISE: Yaye Fatou Diagne limogée

On retiendra parmi les mesures phares du dernier Conseil des ministres de l’année 2020, le limogeage de Yaye Fatou Diagne Coordonnateur du Programme de développement de la microfinance islamique du Sénégal (PROMISE). Elle a été remplacée par Mme Fatou DIANE, Economiste, précédemment directeur de la Réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés (DRSFD). Les mauvaises langues avancent que c’est la ministre de la Microfinance Zahra Iyane Thiam qui a réussi à obtenir la tête de la célèbre Yaye Fatou Diagne. Ce n’était guère un secret de polichinelle pour dire que les deux grandes dames ne s’entendaient pas. Le dernier incident les ayant opposées s’est déroulé lors du marathon budgétaire.



Yaye Fatou Diagne s’était vue interdire l’accès à l’Hémicycle par des éléments du ministre. La raison évoquée? Le manque de places assises et le retard de Yaye Fatou Diagne. Cette dernière sera soutenue par les députés Abdou Mbacké Bara Doli et Aïda Mbodj qui avaient révélé l’incident. Ils avaient d’ailleurs fait injonction à Zahra lyane Thiam de ne plus « répéter un tel acte car personne ne sait ni l’heure ni le jour où le décret du président peut tomber ».



Le ministre de leur répondre : « Je n’ai pas peur d’être limogée. Le poste de ministre n’avait pas motivé mon choix d’accompagner l’actuel Chef de l’Etat. Même limogée un jour, je continuerai mon combat politique à la base et dans le cadre de la coalition présidentielle ».