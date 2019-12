PSG : Après Draxler, Chelsea pense à recruter Gana Gueye

Après Julian Draxler, Chelsea s’intéresserait à un autre joueur du PSG. Toujours au milieu du terrain.



Après un an passé sans pouvoir recruter, Chelsea devrait pouvoir regoûter aux joies du mercato. La sanction de l’UEFA levée, les Blues se préparent à un hiver musclé et les pistes ne manquent pas pour renforcer l’effectif de Frank Lampard. Et du côté du PSG, il y a des garçons qui plaisent aux dirigeants londoniens. Comme révélé par le10sport.com,



Julian Draxler fait partie des profils qui attirent Chelsea. Mais l’Allemand n’est pas l’unique Parisien surveillé. Selon nos confrères de 10sport, Idrissa Gueye serait également sur les tablettes de Chelsea. Recruté l’été dernier par Paris, la sentinelle de Thomas Tuchel a réussi ses débuts dans la capitale. Une recrue gagnante qui n’est toutefois pas un choix de Leonardo, le dossier ayant été travaillé bien en amont de l’arrivée du Brésilien. Ce dernier sonde d’ailleurs le marché et espère pouvoir trouver de nouveaux milieux de terrain pour l’avenir (Allan, Tonali). Gana Gueye reste une bonne pioche du PSG donc il y a très peu d’espoir de le voir partir cet hiver. Mais l’intérêt de Chelsea est bien là.