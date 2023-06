PSG: Christophe Galtier poussé dehors

Un an après son arrivée au PSG, Christophe Galtier va quitter le club français à la fin de cette saison. Luis Campos a annoncé ces dernières heures à l'ex entraîneur de l'OSC qu’il ne serait plus sur le banc du PSG la saison prochaine, rapporte Le Parisien.



Une décision qui ne semble pas surprendre le monde du ballon rond, étant donné que beaucoup de noms circulent dans toute la presse européenne pour prendre la tête du club francilien.



Selon Footmercato, Julian Nagelsmann est une option prioritaire et sérieuse pour venir sur le banc de touche du Parc des Princes et donc, remplacer Christophe Galtier.



Après une saison décevante, Galtier aura tout de même remporté un Trophée des Champions et un titre de Champion de France, malgré une campagne européenne manquée et un niveau de jeu décevant.