PSG : Désiré Doué est très déçu

Après des débuts révélateurs avec son club formateur du Stade Rennais, Désiré Doué (19 ans) a passé un cap en s’engageant avec le Paris Saint-Germain. Arrivé pour cinq ans chez le Champion de France contre une indemnité de 50 millions d’euros, et avec des bonus, l’international Espoir savait qu’il ne jouerait pas les premiers rôles lors de ses débuts en raison de la forte concurrence, mais ne s’attendait pas à être si peu utilisé par Luis Enrique.



Titulaire seulement trois fois en douze matches disputés avec le PSG, toutes compétitions confondues, l’ailier de 19 ans a, en plus, connu une blessure à la cheville en septembre dernier. Ce qui n’arrange pas sa progression. L’Équipe explique d’ailleurs que Luis Enrique lui avait promis qu’il aurait beaucoup de temps de jeu, dans plusieurs registres différents, mais en restant la doublure de Bradley Barcola. Pourtant, l’Asturien l’avait aligné d’entrée contre Arsenal sur le flanc droit (0-2).



Désiré Doué souhaitait mieux

Une mauvaise expérience pour l’ex-Rennais qui avait vécu une soirée compliquée, avant d’être remplacé à l’heure de jeu. Et depuis, outre 90 minutes contre Strasbourg, en octobre, il n’a plus été aligné par Luis Enrique. «Je le considère très bien. Pour certains joueurs, il y a plus de facilités, pour d’autres moins (…) Il n’y a pas de règle. Certains s’adaptent vite, d’autres plus lentement. Doué est un joueur de haut niveau pour l’avenir. Il lui faut la mentalité adéquate pour aider l’équipe», a estimé son entraîneur, après la victoire à Angers (4-2).



Et alors que sa place de titulaire en équipe de France Espoirs n’est plus assurée, Désiré Doué ne vit pas la meilleure période de sa carrière. Il serait pour le moment déçu et frustré de ses débuts au PSG, mais le club ne s’inquiète pas pour le joueur et Luis Enrique le considère toujours comme un grand joueur d’avenir, puisqu’il l’a voulu dans son effectif parisien l’été dernier, au détriment de Xavi Simons. Désiré Doué va devoir prendre son mal en patience.