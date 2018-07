PSG : Gianluigi Buffon, une légende et des questions

Il influe sur le rapport de forces

La direction du club parisien, ainsi que son nouvel entraîneur désormais, désirait des joueurs au caractère affirmé. Pour ce qu'il fait et ce qu'il est, Buffon est un champion admiré et un vrai leader de vestiaire, respecté et fédérateur. Son aura est planétaire et ils sont peu, dans le football actuel, à faire l'unanimité comme lui. Ses gestes, ses regards, ses attitudes, des vestiaires aux terrains, à l'entraînement et en match, auront un impact considérable. Sans contestation, il sera le patron. Ce monument fait partie des joueurs qui comptent, pour ceux qu'il épaule, conseille et pousse, pour ceux qu'il affronte aussi. Car, le natif de Carrare en Toscane pèse également dans la tête de ses adversaires, des attaquants notamment. Ce qu'il dégage est spécial, la confiance qu'il transmet aux siens est aussi grande que la crainte qu'il suscite. Sa personnalité s'impose aux autres et il influe sur le rapport de forces, qui n'est plus tout à fait le même avec ou sans lui.

Gianluigi Buffon n'est pas qu'un gardien, il est bien plus que ça. À un poste qui a régulièrement fait débat au Paris-SG ces dernières années même si Alphonse Areola a laissé entrevoir de belles promesses la saison passée, le dernier rempart transalpin va apporter tout son savoir-faire, son expérience et sa faculté à rassurer une arrière-garde avec laquelle il aime ne former qu'un. Dans sa cage, il a réponse à toutes les situations. Sa lecture du jeu, qui lui permet d'être toujours bien placé et de sortir le geste le plus juste sur la très grande majorité de ses interventions, reste impressionnante et son jeu sur sa ligne, malgré le poids des années, est encore surprenant. Sa rage de vaincre comme sa volonté de se surpasser sont intactes. Mais il va devoir s'adapter à une pensée, des schémas et un environnement qui ne sont pas ceux qu'il a connus au cours de sa longue carrière, jusqu'à présent disputée intégralement en Italie.Francefootball