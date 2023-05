PSG : Lionel Messi s’excuse !

Petite entorse, grosses conséquences. En séchant l’entraînement de lundi dernier, Lionel Messi a généré un tremblement de terre à l’échelle du football européen en raison de la sanction infligée par le Paris Saint-Germain. Mais il a décidé de tout apaiser en publiant ses excuses via une vidéo publiée sur son compte Instagram.



Une absence et c’est tout un écosystème qui a été chamboulé. Rappelons les faits. Au lendemain de la défaite, une nouvelle fois déconcertante, du PSG à domicile face à Lorient (1-3), Lionel Messi ne se présente pas à l’entraînement prévu le lundi au Camp des Loges. Et pour cause, il s’est envolé pour l’Arabie Saoudite, à 6 000 kilomètres de Paris. La cause, son contrat avec le pays du Golfe, dont il doit promouvoir la beauté. Ce coup de force, peu habituel avec la star argentine depuis le début de sa carrière, créé une véritable tempête dans le cerveau des dirigeants parisiens.



Ils avaient annoncé une saison marquée par la rigueur et la discipline collective. Cela n’avait pas été frappant jusque-là alors ils n’ont pas pris de gants en choisissant de sanctionner Messi, avec une suspension de l’entraînement et de match jusqu’à nouvel ordre, en plus d’une retenue sur salaire. De quoi outrer tous les admirateurs de l’Argentin, et ils sont nombreux, particulièrement en Espagne et en Argentine bien sûr. Cela a aussi débouché sur la colère des supporters, venus manifester devant le siège du club parisien, avec moults insultes à l’encontre du numéro 30.



Des excuses dignes de son rang

Si le choix de sanctionner Messi était bien compris par le vestiaire, et globalement validé par les supporters, il était devenu légitime de demander comment la Pulga encaisserait la nouvelle. Eh bien la réponse est tombée : comme un professionnel. En effet, il a publié une déclaration sur son compte Instagram, où il s’excuse.



«Je souhaite m’excuser auprès de mes coéquipiers et du club. Sincèrement, je pensais que nous aurions un jour de repos après le match, comme d’habitude. J’avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club veut faire de moi.» Cela ne devrait pas l’empêcher d’être sanctionné mais cela mettra un terme aux spéculations sur son état d’esprit quant à la manière de réagir. En agissant de la sorte, Messi assume son erreur, et sa contrition entrouvre la porte à une fin de saison plus calme que redoutée.