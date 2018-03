PSG : Neymar, le conseil de Kaká

Victime d'une entorse de la cheville mais aussi d’une fissure du cinquième métatarsien, Neymar (26 ans, 20 matchs et 19 buts en L1 cette saison) va se faire opérer samedi au Brésil. Alors que l’attaquant, son club du Paris Saint-Germain et la sélection du Brésil ont décidé de jouer la carte de la prudence jusqu’à présent dans ce dossier, le Ballon d’Or 2007 Kaká conseille à son compatriote de poursuivre dans cette voie.

«Ce sont des choses qui arrivent. Il doit faire preuve de patience et s’entraîner durement pour revenir, a affirmé l’ancien Merengue dans les colonnes du journal Marca. C’est sûr que le PSG l’a recruté pour gagner la Ligue des Champions, mais Neymar a tout donné et s’est blessé lors d’un match. Il n’y peut rien, c’est de la malchance. Il doit récupérer et se concentrer pour jouer le Mondial. »

Même si l’optimisme est de rigueur dans l’entourage de l’Auriverde (voir la brève de 11h22), on n'est pas sûr de revoir Neymar avec le maillot du PSG cette saison.

Source: Maxifoot