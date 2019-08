PSG-Nîmes: Neymar zappé

C'était sans aucun doute la décision la plus attendue de l'été parisien. Neymar allait-il être intégré au groupe convoqué pour la première journée de L 1 dimanche (21 heures) face à Nîmes ? La réponse est tombée ce samedi midi. Et elle est négative. La star brésilienne, dont les velléités de départ sont connues depuis des semaines, ne participera pas au rendez-vous face aux Gardois.

La décision a été expliquée par Leonardo en personne. Le directeur sportif brésilien a indiqué que les discussions, « plus avancées qu'avant » avec des clubs, empêchaient que la star brésilienne soit prête pour ce rendez-vous. L'ancien milieu a précisé ensuite qu'il souhaitait « avoir une ligne claire sur le sujet » et qu'il était « important de prendre une décision rapidement ».



Interrogé sur l'avancée des négociations, « Leo » s'est refusé à préciser. Mais a indiqué, compte tenu du contexte et de l'absence de préparation spécifique du joueur, que « Ney » ne participerait pas au match. Jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.



Invité à commenter le sujet Neymar en conférence de presse, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel a précisé que le Brésilien n'avait pas « terminé l'entraînement aujourd'hui en raison d 'un coup ». Comme indiqué dans L'Équipe de ce samedi, « Ney » se plaint depuis plusieurs jours d'une douleur à une cheville.



L’Equipe