PSG - Real ? Neymar a hâte !

Buteur lors du succès du Paris Saint-Germain à Lille (3-0) ce samedi, Neymar (25 ans, 17 matchs et 18 buts en L1 cette saison) s'est présenté face à la presse avec le sourire. Et l'attaquant parisien n'a pas caché son impatience d'affronter le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions.

"Je suis plus impatient que jamais. J'ai vraiment hâte. Je dis la vérité, j'espère que ça va arriver très vite. On travaille beaucoup pour ce match et on aime ce genre de rendez-vous. On va jouer contre une équipe de qualité, un très grand club. On va respecter les Madrilènes, se préparer de la meilleure façon possible et essayer de gagner", a déclaré le Brésilien.

Match aller le 14 février prochain à Santiago Bernabeu.