PSG: Renato Sanches absent pour plusieurs semaines

Sorti sur blessure samedi dernier face à Nice (0-2), le milieu de terrain portugais sera absent pour 3 ou 4 semaines, a informé le PSG à travers un communiqué officiel publié ce mardi.

« Renato Sanches souffre d’une lésion du long adducteur droit. Son retour à l’entraînement est prévu dans 3 ou 4 semaines, selon l’évolution clinique ».



Selon Footmercato, cette blessure ne sera pas sans conséquence. Le portugais pourrait quitter le club de la capitale cet été.

Renato Sanches, âgé de 25 ans, avait été recruté par le PSG l’été dernier pour venir garnir le milieu de terrain. L’international portugais, attiré pour 15M€, présentait l’avantage de déjà très bien connaître Luis Campos ainsi que Christophe Galtier, et c’est d’ailleurs le tandem qui avait privilégié cette option à Seko Fofana (RC Lens), profil jugé trop cher par le PSG. Alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat avec le LOSC.