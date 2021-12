PSG: Sergio Ramos et Nuno Mendes forfaits pour la réception de l'AS Monaco

Comme avant chaque conférence de presse de Mauricio Pochettino (il prendra la parole à 14h), le Paris Saint-Germain a publié un point médical concernant ses joueurs blessés. Déjà privé de Neymar Jr et Julian Draxler pour le match contre l'AS Monaco prévu dimanche soir (20h45, 18e journée de Ligue 1), le technicien argentin va aussi devoir faire sans Sergio Ramos et Nuno Mendes.



Le défenseur espagnol «va continuer sa préparation individuelle et collective ces prochains jours dans l’objectif d’être dans le groupe la semaine prochaine» explique le club dans son communiqué. Concernant le latéral portugais, il «restera en soins pendant les prochaines 48 heures suite à une contusion au mollet gauche lors du match contre Bruges». Encore des mauvaises nouvelles pour Mauricio Pochettino, qui pourrait aussi devoir faire sans Presnel Kimpembe...



Le point médical du PSG :



«Le point médical de ce samedi 11 décembre concerne Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Julian Draxler et Neymar Jr.



- Presnel Kimpembe est resté en soins ce matin pour des douleurs abdominales.



- Sergio Ramos va continuer sa préparation individuelle et collective ces prochains jours dans l’objectif d’être dans le groupe la semaine prochaine.



- Nuno Mendes restera en soins pendant les prochaines 48 heures suite à une contusion au mollet gauche lors du match contre Bruges.



- Neymar Jr poursuit sa rééducation au centre d'entraînement Ooredoo. Les derniers examens confirment la prudence initiale dans les délais de retour à l’entraînement (6-8 semaines).



- Julian Draxler poursuit les soins en rééducation et les exercices en individuel sur le terrain, son retour à l’entraînement étant prévu début janvier.»