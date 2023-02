PSG : la sortie fracassante d’Ángel Di María sur Kylian Mbappé

Ángel Di María est revenu sur son départ du Paris Saint-Germain, l’été dernier. L’Argentin a notamment évoqué la prise de pouvoir de Kylian Mbappé, leader de l’attaque parisienne.



Avant le match retour tant attendu contre le Bayern Munich, le 9 mars prochain, à l’Allianz Arena pour une place en quarts de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain attend beaucoup de Kylian Mbappé, son leader technique et dans le vestiaire. Blessé lors de la défaite à l’aller, au Parc des Princes (0-1), le numéro 7 parisien a énormément manqué à ses partenaires. Son ancien coéquipier au PSG, Ángel Di María, qu’il a affronté en finale du dernier Mondial 2022, s’est d’abord montré élogieux envers son ex-partenaire.





Il n’y a aucun autre joueur qui a fait une telle différence. La France n’avait pas une équipe comme celle de Karim (Benzema), Paul (Pogba) et (N’Golo) Kanté. Il y avait beaucoup de joueurs blessés, a d’abord reconnu El Fideo, dans un entretien accordé à ESPN, assurant que Kylian Mbappé était le meilleur joueur de la Coupe du monde, en dehors de l’équipe d’Argentine. Mais l’actuel attaquant de la Juventus est également revenu sur la prise de responsabilités du Parisien de 24 ans, avec le PSG.



«Ils l’ont fait rester, alors qu’il aurait pu partir»



«En France de manière générale, ils lui ont donné cette responsabilité. Les Français, le président (Macron), le PSG lui a donné cette responsabilité. Ils l’ont fait rester, alors qu’il aurait pu partir. Ils lui ont donné ce rôle important pour que ça soit lui et personne d’autre. Mais il y a une grande complication (au PSG), c’est qu’ils lui ont donné ce pouvoir en ayant à ses côtés le meilleur de l’histoire. Donc c’est un peu difficile de composer avec ça», a lâché l’ailier de 35 ans.



«Mais ils lui ont donné ce pouvoir car il est français, il est de là-bas (de Paris), il a gagné un Mondial (en 2018), ajoutait Di Maria. Il a une carrière extraordinaire devant lui. Tout le temps passé à Paris avec lui, je peux dire que c’est un bon garçon et je ne pense pas qu’il est tant changé que ça». Pour rappel, Ángel Di María a disputé cinq saisons avec Kylian Mbappé sous les couleurs du Paris Saint-Germain, depuis l’arrivée du Français à l’été 2017.