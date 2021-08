PSG : le coup de pression de Nasser Al-Khelaïfi à Kylian Mbappé

Le PSG a frappé un coup planétaire en faisant venir le sextuple Ballon d'Or Lionel Messi. L'Argentin a signé un contrat de deux, plus une année en option. Arrivé en France ce mardi, c'est aujourd’hui qu'il est présenté à la presse, alors que le Parc des Princes est assailli de supporters depuis la matinée.



Cette conférence de presse de Lionel Messi est aussi l'occasion pour Nasser Al-Khelaïfi de faire un point sur la situation de Kylian Mbappé. Interrogé à ce sujet, alors que le champion du monde n'a toujours pas prolongé un contrat qui court jusqu'à 2022, le président du PSG lui a mis une petite pression.



NAK met la pression sur Mbappé

«Je connais le futur de Kylian (Mbappé), c'est un joueur de Paris. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, on ne peut pas en avoir une plus compétitive. Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre maintenant », a souri le patron du club francilien, très heureux d’avoir réussi un énorme coup.



La balle est toujours dans le camp de l'attaquant. Il avait déjà une équipe très puissante, qui a atteint la finale de la Ligue des Champions il y a un an, et les demi-finales en mai dernier. Avec la venue de Messi, Mbappé pourrait former un trio d'exception en compagnie de Neymar. Faudra-t-il encore que cela se passe bien avec le club...