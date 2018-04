PSG : le retour en force de la piste Luis Enrique

Ces dernières années, les entraîneurs ont pris une ampleur jamais vue dans l'histoire du football. Au point d'être considérés comme de véritables stars et d'animer très sérieusement le marché des transferts. A ce titre, Luis Enrique fait partie des tacticiens les plus demandés du moment. Libre depuis son départ du FC Barcelone à l'été 2017, l'Espagnol n'aura aucun mal à rebondir à l'intersaison.

Luis Enrique recale Chelsea

Cela ne devrait pas être à Chelsea. Depuis de nombreux mois, la formation londonienne lorgne l'ancien joueur du Real Madrid. Ce dernier a même longtemps fait d'un départ vers le club champion d'Angleterre en titre sa priorité. Le Daily Star révèle toutefois qu'après mûre réflexion, l'ex-tacticien blaugrana a finalement décidé de ne pas donner suite à l'invitation des dirigeants des Blues. Pourquoi un tel revirement de situation ? D'abord car Luis Enrique réclame un salaire annuel de 19 millions d'euros. Un souhait refusé par Chelsea. Ensuite car l'équipe championne d'Europe 2012, 5e de Premier League avec 8 points de retard sur Tottenham, 4e, ne devrait pas disputer la prochaine Ligue des Champions. Une éventuelle absence en C1 rédhibitoire pour un entraîneur aussi ambitieux.

Neymar veut toujours Luis Enrique

Le média britannique croit également savoir que c'est bel et bien l'intérêt du Paris Saint-Germain qui l'a conduit à repousser Chelsea. En effet, le club de la capitale française recherche toujours un coach pour succéder à Unai Emery. Comme annoncé depuis de nombreuses semaines, Luis Enrique fait partie des favoris, au même titre que Thomas Tuchel, également libre, pour prendre le relais du Basque. Une information tout à fait crédible étant donné la belle cote dont dispose l'homme de 47 ans auprès d'une partie des joueurs du PSG, notamment Neymar. L'attaquant auriverde a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi, lors du récent voyage de ce dernier au Brésil auprès de la star, toujours au pays, qu'il souhaitait collaborer avec son ancien mentor à Barcelone. Et si Neymar veut, Neymar devrait avoir.

Source: Maxifoot