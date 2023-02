PSG : le trio Mbappé-Messi-Neymar commence à agacer en interne

Le trio de superstars du Paris Saint-Germain commence clairement à créer un ras-le-bol en interne à Paris. Explications.

Et si c’était la fin de la MNM ? Tout indique qu’il est fort probable qu’un voire deux de ses composants - et même les trois dans le pire des scénarios - quitteront le club de la capitale lors du prochain mercato estival.



Comme dévoilé en exclusivité par nos soins, les décideurs parisiens espèrent toujours se débarrasser de Neymar, avec Chelsea comme principal prétendant.



Quant à Messi, en fin de contrat, la tendance serait plutôt à un départ comme révélé dans nos colonnes également, même si le PSG espère toujours lui faire signer un nouveau bail.



Enfin, Kylian Mbappé est logiquement le joueur sur lequel veut s’appuyer la direction parisienne, mais là aussi, on risque d’avoir de nouveaux feuilletons sur son avenir dans un futur très proche.



Quoi qu’il en soit, le quotidien Le Parisien dévoile des informations sur la situation de ce trio qui devait être magique, mais qui commence à agacer du monde en interne.



Footmercato