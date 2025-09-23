PSG : les coupables sont désignés après l’échec face à l’OM

Deux salles, deux ambiances. Hier soir, le Paris Saint-Germain était à la fête après avoir raflé plusieurs titres lors du gala du Ballon d’Or. On peut notamment retenir qu’Ousmane Dembélé a remporté le titre suprême. Luis Enrique a, lui, été élu entraîneur de l’année. Le PSG a aussi été élu club de l’année. Mis à l’honneur au Théâtre du Châtelet, le club champion de France et d’Europe a vécu une soirée plus compliquée à l’Orange Vélodrome, théâtre du Classique. Prévue initialement dimanche soir, la rencontre a été reportée en raison des conditions météorologiques dans les Bouches-du-Rhône. Et ce sont finalement les Marseillais qui se sont imposés sur le score de 1 à 0 grâce à un but signé Nayef Aguerd.



Mais le Marocain a reçu un coup de main de Lucas Chevalier. Titulaire dans les cages parisiennes, le portier français, recruté pour remplacer Gianluigi Donnarumma, a vécu une soirée plus compliquée que son prédécesseur qui recevait le Trophée Yachine du gardien de l’année au même moment. En effet, l’ancien joueur du LOSC a totalement manqué sa sortie sur le but de l’OM à la 5e. Une erreur qui coûte gros à son équipe, qui a donc perdu le Classique. Chevalier a d’ailleurs écopé d’un 3 de la part de la Rédaction FM pour l’ensemble de son œuvre. D’autres médias, dont L’Équipe, lui ont attribué la même note avant d’ajouter en commentaires.



Chevalier, le coupable n°1

«Il a fallu donc attendre son 7e match avec Paris pour voir sa première vraie erreur. Un gardien de sa dimension ne peut pas s’offrir une telle sortie incertaine sur le but. Avec une erreur de placement au départ et dans son intervention du poing. Oui, il effleure la frappe de Gouiri (25e, transversale), oui il gagne son duel face à Aubameyang (90e+1) mais cette erreur, associée à un jeu au pied quelconque, plombe son match.» Le Parisien lui a aussi mis un 3 avant de préciser qu’il a été «coupable d’une grosse erreur d’appréciation» et que «sa bourde a coûté cher». Mais ce n’est pas le seul joueur du PSG à être pointé du doigt au lendemain de la défaite à Marseille. Titulaire en l’absence de João Neves (blessé), Warren Zaïre-Emery avait l’occasion de marquer des points.



Le Français a obtenu la note de 4,5 de la part de la Rédaction FM pour sa «rencontre peu aboutie», lui qui n’a «jamais réussi à créer du danger». L’Équipe lui a mis un 3 et a ajouté : «trop loin de l’apport d’un João Neves. Il n’a gagné que trois duels sur neuf et n’a pas été meilleur avec le ballon.» Le Parisien lui a donné un 3,5 et a parlé d’un élément trop bousculé par les Olympiens. Il n’a pas été le seul à sombrer. Marquinhos, qui n’a pas été exempt de tous reproches sur le but d’Aguerd, a été noté entre 3 et 4. Fabian Ruiz, Achraf Hakimi et bien d’autres ont aussi été critiqués pour leur match raté. Vitinha, voire Kvaratskhelia, sont les seuls à tirer un peu leur épingle du jeu. Même Luis Enrique a été taillé pour ses choix. L’Équipe, qui lui a mis un 3, pour sa tactique et sa gestion de la rencontre remportée par Marseille.