PSG : plébiscité par les sponsors, Al Khelaifi ne se fait plus de soucis pour le fair-play financier

«Comme je le dis tout le temps, on est très confiant. L'UEFA peut faire ce qu'elle veut.» Affichait serein, Nasser Al-Khelaïfi, début septembre 2017, au sortir d'un mercato hors normes. L'UEFA venait alors d'ouvrir une enquête pour vérifier si le PSG se trouve en conformité avec le fair-play financier. A l'époque, tout le monde ne partageait pas l'optimisme du Qatari. Et pourtant, quelques mois plus tard, le club francilien ne semble plus avoir de soucis à se faire de ce côté-là.



L'ailier Lucas vendu à Tottenham pour 28 millions d'euros (hors bonus), le club de la capitale française n'a plus que 45 M€ à récupérer d'ici au 30 juin prochain pour respecter l'équilibre prôné par l'UEFA. «Les sponsors font la queue». Du coup, le vice-champion de France en titre se montre «extrêmement serein» sur ce sujet qui «ne l'inquiète plus», affirme ce vendredi le quotidien Le Parisien.



Outre la vente à venir au FC Valence de l'attaquant Gonçalo Guedes qui devrait rapporter au minimum 35 M€, l'actuel leader de Ligue 1 peut aussi compter sur des revenus marketing en plein essor depuis les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé. Dans le même temps, «les sponsors font la queue devant l'entrée du club», assure une source proche du PSG.

Même si aucun nom n'a fuité, des partenariats seraient en cours de finalisation, et avec des tarifs en forte hausse grâce à la tête d'affiche Neymar. Autant de raisons d'être optimiste donc, mais le club francilien va devoir patienter avant de souffler pour de bon.



Les contrats commerciaux dans le viseur de l'UEFA. En effet, le Journal du Dimanche révélait récemment qu'un cabinet d'audit indépendant vient de mettre en évidence un «écart substantiel» entre le montant pris en compte par le PSG pour ses contrats avec ses partenaires commerciaux qatariens (Ooredoo, QNB, beIN, QTA) et leur valeur réelle.

L'Instance du contrôle financier des clubs (ICFC) enquête sur le sujet et devrait rendre ses conclusions en mars. En cas de verdict défavorable, le PSG devra engranger bien plus que 45 M€