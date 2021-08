PSG : un dirigeant du Real Madrid évoque le cas Mbappé

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (22 ans) refuse toujours de prolonger avec le club de la capitale. Une situation donnant dès lors des sueurs froides au PSG et commençant à provoquer un certain agacement du côté des supporters parisiens. Annoncé dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs semaines, le natif de Bondy garde, pour l'heure, le silence et laisse planer un peu plus le doute quant à son avenir.



Interrogé sur Movistar+ en marge de la victoire des Merengues face à Alavés (4-1), le vice-président chargé des affaires sportives du Real Madrid, Emilio Butragueño, n'a pas échappé aux questions concernant l'attaquant parisien. Questionné sur une possible offensive du club madrilène avant la fin du mercato pour attirer l'international français, le dirigeant du Real a décidé d'opter pour une réponse très diplomatique : «nous ne parlons pas de joueurs qui n'appartiennent pas au Real Madrid. Nous avons beaucoup de respect pour Mbappé et pour le PSG.» Coup de bluff ou dossier compliqué ?