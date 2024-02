"PUTSCH institutionnel": Sursaut citoyen appelle à mettre en place "une cellule de réflexion tactique et stratégique"

Sursaut citoyen, qui se présente comme une force de réflexion et d'action dédiée à la sauvegarde de la démocratie et de l'État de droit, condamne fermement le "PUTSCH institutionnel" que le chef de l'Etat Macky Sall a perpétré. Selon le collectif, le chef de l'Etat a profondément choqué le peuple sénégalais en annonçant sa décision de suspendre par décret le processus électoral qui se déroulait normalement.



"À quelques heures seulement de l’ouverture de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 25 février 2024, le Président Macky Sall a profondément choqué le peuple sénégalais en annonçant sa décision de suspendre par décret le processus électoral qui se déroulait normalement", regrette Sursaut citoyen.



Selon le collectif, "les arguments avancés pour justifier cet acte sans précédent, lourd de conséquences pour la stabilité du pays, sont peu convaincants : une initiative d’un groupe parlementaire exigeant une enquête parlementaire sur une prétendue corruption de deux juges constitutionnels, faussement présentée comme un conflit entre deux institutions de la République, et une certaine « confusion » susceptible, selon lui, d’engendrer des contestations pré- et post-électorales".



Pour lui, "ces événements, fabriqués de toutes pièces par le pouvoir en place en complicité avec le PDS, ont servi de prétexte à Macky Sall pour invoquer une « crise institutionnelle » et plonger le Sénégal dans une crise réelle ".



Sursaut citoyen constate pour le dénoncer : "Dans son entêtement déraisonnable à vouloir conserver le pouvoir à tout prix, en dépit du cadre légal, Macky Sall n’a montré aucun scrupule à violer les droits collectifs et individuels des citoyens, à forcer l’adoption de décisions électorales et à recourir à une répression sanglante contre toute opposition à sa politique".



Il est d'avis qu'avec cet acte posé par le chef de l'Etat, il a donné "une réponse claire : « Je fais ce que je veux et ne respecte aucune limite ». En définitive, il remet en cause de manière fondamentale la souveraineté du peuple, qui s’exerce par le renouvellement

périodique des mandats présidentiels. Il n’est donc pas exagéré de qualifier l’acte commis par Macky Sall de COUP D’ÉTAT institutionnel".



Face à cette situation, Sursaut citoyen "rejette les prétextes fallacieux avancés par Macky pour justifier la suspension du processus électoral.



Le collectif condamne "fermement le PUTSCH institutionnel qu’il a perpétré". Il s’engage "dans l’organisation de la résistance à l’oppression pour éviter au pays de chuter dans le chaos que la suspension du processus électoral semble inévitablement provoquer".



Cependant, il appelle les citoyens soucieux de démocratie et leurs organisations à participer activement aux luttes populaires pour restaurer la souveraineté du peuple".



Mieux, il invite les diverses organisations et mouvements citoyens, syndicaux et politiques engagés dans cette bataille à mutualiser leurs ressources pour établir un large front démocratique capable de générer le rapport de force nécessaire à la victoire".



Le collectif propose "de mettre en place une cellule de réflexion tactique et stratégique chargée de conseiller et d’accompagner le leadership de ce front".