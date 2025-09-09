Paiement électronique : la DSC démasque un système frauduleux lié à l’entreprise Fintech CinetPay

La division spéciale de cybercriminalité (DSC) a mis à nu un vaste réseau criminel impliquant directement la Fintech CinetPay, spécialisée dans les solutions de paiement électronique. L’affaire déclenchée par deux plaintes suivies d’autres, a conduit à l’arrestation et au déferrement au parquet lundi, de M.Faye, chargée de du développement commercial et de la prospection au sein de la société. Plusieurs responsables et agents ont été également entendus.



En effet, une victime a été harcelée au téléphone par des individus se présentant comme responsables de la société pronto paiement. Ils ont exigé, sous la menace, le remboursement immédiat d’un prêt en ligne de 10.000 FCFA qu’elle aurait contracté. Pour accentuer la pression, ils ont transmis un document contenant toutes ses filiations, avant de s’en prendre à des membres de sa famille selon le journal Libération dans sa parution de ce mardi.



Une autre victime a subi le même traitement, cette fois par des personnes se faisant passer pour des représentants de la banque Leviet. Après avoir effectué un « prêt »,les enquêteurs ont établi que les paiements liés à ces activités frauduleuses ont été centralisés par une société dénommée « Nectar Micro Credit Technologie », basée en côte d’ivoire, via la plateforme CinetPay, avec M.Faye comme contact direct. Mais les investigations n’ont pas pu s'arrêter là, rapporte le quotidien d’information.



Lors d’une perquisition menée au siège de CinetPay Senegal, les policiers ont découvert dans le bureau de M.Faye, l’avis d’immatriculation de la société Sunutech Ltd Sarl. Cette entité, qui a opéré sous la bannière de Seyp Sénégal, est au cœur d’une vaste arnaque dans laquelle des Sénégalais ont perdu plus de 10 milliards de FCFA. Dans ce dossier, des chinois mis en cause ont tous fui vers la côte d’ivoire, pays d’origine de CinetPay. Plus troublant encore, les investigations techniques ont révélé que CinetPay a géré tous les paiements frauduleux effectués par Sunutech Ltd Sarl durant l’année 2024, soit la période où la DSC a neutralisé Seyp Senegal.



Les policiers ont également mis la main sur une mise en demeure adressée par le directeur général de la Lonase à CinetPay Sénégal. Il en ressort que la Fintech a opéré comme plateforme financière pour trois opérateurs de jeux en ligne clandestins a savoir 1Win, Betwinner et Melbet, détaille la même source.