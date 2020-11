Paiement préalable 3 mois scolarité: les écoles privées et les parents d’élèves ont trouvé un accord

Les écoles privées du Sénégal et les parents d’élèves qui refusaient de payer les mensualités couvrant les 3 mois vacances Covid-19 ont enfin trouvé un terrain d’entente après plusieurs mois de tiraillement. Les deux parties ont signé un protocole d’accord le 22 octobre dernier à l’issu duquel les parents s’engagent à payer les mois d’arriérés de frais de scolarités selon un moratoire fixé par chaque établissement.



« Toutes les propositions ont été émises et mises sur la table et nous, nous avons laissé le soin aux établissements privés individuellement de régler le problème avec les associations de parents d’élèves », a expliqué Mamadou Cissé, membre de la Fédération nationale des parents d’élèves qui regroupe le privé laïque, le privé catholique et les écoles franco-arabe.



Le Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique de Dakar (DIDEC), Abbé Georges Guirane Diouf, a informé, pour sa part, que la grande majorité des parents d’élèves ont été satisfaits de la formule de paiement proposée par leurs écoles.



« La formule qui était adoptée c’est quand il paie le mois en cours, le parent peut ajouter par exemple 10.000 F Cfa pour solder les arriérés des mois passés. Ce qui permettra de solder le plus rapidement au courant de l’année cette partie. Beaucoup ont été satisfaits et ont dit qu’ainsi ils ne sentiront pas la difficulté », a-t-il déclaré sur la Rfm.



L’affaire n’est cependant pas totalement résolue. Des plaintes sont pendantes devant la justice. Notamment celle du collectif des parents d’élèves de l’école Dior des Parcelles Assainies. Selon ses membres, « pas de service rendu, pas de dette et donc pas de paiement ». Ces parents d'élèves ont décidé de garder leurs enfants à la maison.