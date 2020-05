Pakistan : Un avion de ligne avec plus de 100 personnes à son bord s'écrase à Karachi

Un avion de la compagnie Pakistan international Airlines avec 107 personnes à bord s'est écrasé, vendredi, dans un quartier résidentiel de Karachi. Un porte-parole de la compagnie indique l'avion a eu un problème technique.



Le crash a eu lieu dans un quartier résidentiel très peuplé de Karachi au Pakistan. L'avion de la compagnie Pakistan international Airlines (PIA) transportait 107 personnes à bord, a indiqué, vendredi 22 mai, l'autorité de l'aviation pakistanaise. Ils avaient embarqué à Lahore, la deuxième ville du pays.



Des images de la télévision publique montrent des images de l'aéronef qui s'est écrasé. PIA a déclaré que le vol PK 8303 transportait 99 passagers



et huit membres d'équipage.



Un problème technique



"La dernière fois que le pilote a parlé, il a dit qu'il avait un problème technique", a rapporté un porte-parole de la compagnie, Abdullah H. Khan, dans un message vidéo. D'après un responsable de l'aviation civile interrogé par Reuters, il semble que l'avion n'ait pas été en mesure de déployer son train d'atterrissage. Il a cependant jugé prématuré de déterminer avec certitude la cause de la catastrophe.



L'armée pakistanaise a tweeté avoir envoyé sur le lieu de l'accident une force d'intervention rapide ainsi que des éléments paramilitaires. Des images diffusées sur Twitter montrent des pompiers et des secours d'urgence qui déblayent les morceaux de la carcasse de l'avion, explosées au milieu des habitations.



Bilan du Pakistan mitigé en matière de sécurité aérienne



La catastrophe survient quelques jours seulement après que le pays a autorisé la reprise des vols commerciaux internes. Pendant plus d'un mois, les liaisons domestiques avaient été suspendues pour éviter une propagation du Covid-19. De très rares vols internationaux avaient été maintenus.



Le Pakistan a un bilan mitigé en matière de sécurité aérienne, de fréquents crashs d'avions et d'hélicoptères civils et militaires s'étant produits au fil des ans. Le dernier accident aérien d'ampleur au Pakistan remonte à décembre 2016, lorsqu'un avion de ligne de la compagnie nationale PIA effectuant un vol intérieur s'était écrasé dans le nord montagneux du pays, tuant 47 personnes.



Le crash le plus meurtrier ces dernières années au Pakistan remonte à 2010. Un Airbus 321 de la compagnie privée Airblue, ralliant Karachi à Islamabad, s'était écrasé dans les collines peu avant l'atterrissage dans la capitale, tuant les 152 personnes à bord.