Pakistan : attaque de la bourse de Karachi, au moins 6 morts

Des hommes armés ont lancé lundi 29 juin une attaque contre la Bourse de Karachi, plus grande ville et capitale financière du Pakistan. Mais la situation est désormais sous contrôle.



Au moins six personnes ont été tuées, estime la police, dont les quatre assaillants qui ont été neutralisés. Deux autres personnes ont été tuées, a indiqué l'armée.



Selon la presse locale, les assaillants étaient équipés de grenades et d'armes à feu et ont commencé à tirer à l'entrée du bâtiment. Des forces de police lourdement armées ont rapidement entouré le bâtiment qui se trouve au cœur du quartier d'affaires de la ville, là où se trouve également la banque d'État du Pakistan, ainsi que les sièges financiers de nombreuses institutions nationales et internationales.



Cette attaque intervient dix jours après qu'une grenade a été lancée sur une file d'attente devant un bureau d'aide sociale, tuant une personne et en blessant huit autres. Aucun groupe n'avait revendiqué cette attaque. Après une décennie sanglante, durant laquelle les attentats étaient quotidiens, les violences ont très fortement baissé au Pakistan. De telles attaques constituent l'exception quand ils étaient auparavant la norme.