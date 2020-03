Palais de la République: Idrissa Seck appelle à la mobilisation de tous contre le Covid-19

L’ancien Premier ministre et leader du parti « Rewmi », Idrissa Seck, a appelé les Sénégalais à se mobiliser comme un seul homme pour lutter contre le Covid-19. Il a lancé ce message au sortir de son face-à-face avec le président de la République, Macky Sall, ce mardi au Palais.



D’entrée, Idrissa Seck implore le Tout-puissant et lui demande de "nous donner une solution pour éradiquer cette maladie, des ressources et des moyens afin de sortir le peuple sénégalais dans les difficultés qu’ils rencontrent actuellement".



Le leader de Rewmi a aussi salué l’initiative du chef de l’Etat qui a décidé d’impliquer tous les Sénégalais, et pas seulement les leaders politiques, puisque la maladie n’épargne personne, dans cette guerre qui est celle de tous.



« Nous on n’a ni de vaccin, ni médicament contre ce virus qui n’a ni pied ni aile. Il est transmis de personne à personne. Donc, il faut respecter les mesures de précautions », a-t-il lancé.



Idrissa Seck a ouvert ce lundi matin, le ballet des personnalités politiques, membres de l’opposition, qui seront reçus par le président de la République Macky Sall dans le cadre des consultations sur la gestion de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal.