Palais de la République: Macky va mettre fin au contrat de près de 300 membres de son cabinet ce vendredi

Le président de la République a convoqué son cabinet ce vendredi au Palais pour le remercier. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Me Oumar Youm, et toute son équipe vont être félicités pour "leurs bons et loyaux services". Macky Sall va profiter également de cette rencontre pour décharger tous les membres de son cabinet de leurs fonctions, conformément à la loi.



Ainsi le Directeur de cabinet et son adjoint, le chef de cabinet et son adjoint, les ministres d'État et ministres conseillers, les ambassadeurs itinérants, les conseillers spéciaux et techniques, les chargés de mission... environ 300 personnes, vont rendre le tablier avant le 02 avril, jour de la prestation de serment du chef de l'État.



Selon le journal L'AS, Macky Sall va réduire drastiquement son cabinet pendant son deuxième mandat qui va officiellement démarrer la semaine prochaine.