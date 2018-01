Palmarès du Ballon d’Or Africain : Les joueurs camerounais sont en tête du classement

PAYS NOMBRE DE TROPHEE JOUEUR NOMBRE DE TROPHEE CAMEROUN 9 Samuel Eto

Roger Milla

Théophil Abéga

Patrick Mboma

Jean Manga-Onguéné 4

2

1

1

1 COTE D’IVOIRE 6 Yaya Touré

Didier Drogba 4

2 GHANA 6 Abédi Pele

Karim Abdoul Razak

Ibrahim Sunday 4

1

1 MAROC 4 Ahmad Faras

Mustapha Hadji

Mouhamed Timoumi

Badou Zaki 1

1

1

1 LIBERIA 3 George Weah 3 NIGERIA 3 Emmanuel Amunike

Victor Ikpeba

Rashid Yekini 1

1

1 ALGERIE 3 Lakhdar Belloumi

Rabah Madjer

Riyad Mahrez 1

1

1 SENEGAL 2 El Hadj Diouf 2 MALI 2 Fédéric Kanouté

Salif Keita 1

1 EGYPTE 2 Mahmoud Al Khatib

Mouhamed Salah 1

1 TOGO 1 Emmanuel Adebayor 1 GABON 1 Pierre-Emérique Aubaméyang 1 RDC 1 Paul Moukila 1 GUINEE 1 Chérif Souleymane 1

Le Ballon d’Or africain a commencé à exister depuis 1970. A l’époque c’est le magazine France Football qui décernait le trophée, ceci jusqu’en 1992. Mais, la CAF a récupéré l’événement à partir de 1994, en changeant en même temps l’appellation du titre. C’est ainsi que la distinction est devenue «Joueur africain de l’année ». Depuis 1970, le Cameroun est le pays qui a vu le plus ses fils être distingués meilleur joueur du continent avec 9 distinctions, suivi de la Côte d’Ivoire avec 6 trophées.Le Sénégal doit sa présence à la 8e place de ce classement ex aequo avec le Mali, à son golden boy El Haj Diouf, qui a remporté le trophée deux fois (2001 et 2002)