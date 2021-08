Panne du tuyau d’approvisionnement : Gorée sevrée d'eau depuis trois jours

Une pénurie d’eau est signalée au niveau de l'île de Gorée. Selon les témoignages, cela dure depuis plus de trois jours. Le problème d’après les habitants de l’île se situe au niveau des tuyaux d’approvisionnement en eau qui se trouvent au niveau de la mer.



Joint au téléphone par Seneweb, le chef de cabinet du maire, Lamine Guèye, affirme que le problème subsiste depuis mardi dernier vers 22 heures. Et « qu’une coupure d’eau a eu lieu sur toute la localité. La Sen'Eau a été alertée et une panne a été signalée au niveau du tuyau d’approvisionnement en eau », a-t-il précisé.



Cependant, M.Gueye a ajouté que des techniciens ont été déployés pour réparer la panne. « On espère que d’ici ce soir, la situation sera revenue à la normale. On essaye d’utiliser la réserve d’eau qui se trouve au niveau du lycée de Mariama Bâ pour alimenter la population » a-t-il soutenu.



De son côté, le chef de cabinet du maire Augustin Senghor renseigne que « la Sen'Eau a mis en place des camions-citernes d'eau au niveau de l’embarcadère et une chaloupe est mise à la disposition des populations pour se ravitailler ».