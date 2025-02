Pannes répétitives de la Radiothérapie de l’hôpital Dalal Jamm : le ministère de la Santé annonce l’interruption des activités

L'Hôpital Dalal Jamm, un établissement de santé majeur sis dans la banlieue dakaroise, fait face à des défis techniques récurrents dans son service de radiothérapie. Ces problèmes, liés à des facteurs environnementaux et techniques, ont conduit à une interruption temporaire des activités. Cependant, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a pris des mesures pour résoudre ces difficultés et améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer.



Dans une note rendue public ce dimanche, le ministère de la Santé informe que les embruns marins endommagent les pièces des appareils de radiothérapie et le réseau informatique. Et ces conditions accélèrent l'usure des équipements et compromettent leur fiabilité. De même, les fluctuations du réseau électrique local affectent le fonctionnement des accélérateurs de radiothérapie, essentiels pour les traitements.



Par conséquent, l'impossibilité de garantir la qualité et la sécurité des soins a conduit à la décision d'arrêter temporairement les activités de radiothérapie à Dalal Jamm, annonce les services d’Ibrahima Sy.



Qui informent que les patients nécessitant une radiothérapie ont été redirigés vers le Centre Hospitalier National Cheikh Ahmadoul Khadim, le deuxième centre de traitement disponible. Cette mesure a permis d'assurer la continuité des soins malgré les difficultés techniques à Dalal Jamm.



Selon le document, à la fin du mois de décembre 2024, après la dernière cohorte de patients pris en charge, le ministère de la Santé a mobilisé des ressources pour résoudre les problèmes de manière durable. Ainsi, la mise aux normes des réseaux électrique et informatique a été modernisé pour résister aux conditions environnementales et aux fluctuations électriques. Un nouveau poste transformateur est en cours de construction pour stabiliser l'alimentation électrique. La source de curiethérapie a été régénérée.



Le ministère informe qu’un contrat est en cours de signature pour l'upgrade des accélérateurs, ce qui permettra de doubler la capacité de prise en charge, passant de 60 à 120 patients par jour.



Il annonce que "le centre de radiothérapie de Dalal Jamm devrait reprendre ses activités dès la semaine prochaine, avec des équipements et des infrastructures améliorés".



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souligne son engagement à améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer. Ainsi, fait-il savoir, l’ouverture prochaine de deux nouveaux centres notamment le Centre national d'oncologie et l'Hôpital Aristide Le Dantec viendront renforcer l'offre de soins en oncologie au Sénégal.



Ces initiatives visent à offrir des solutions durables et à améliorer la qualité des traitements pour les patients.