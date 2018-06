Pape Bouba Diop dans le Top 3 des meilleurs buteurs africains de la Coupe du Monde

L’international sénégalais, Pape Bouba Diop a marqué à jamais l’histoire de la Coupe du Monde. Premier buteur de la Coupe du Monde 2002, il avait inscrit l’unique but du match d’ouverture qui opposait le 31 mai 2002, dans la poule A, le Sénégal à la France, alors championne du monde en titre.



Après ce fait marquant, l’ancien milieu sénégalais avait également réussi un bon tournoi en inscrivant 3 buts durant la compétition. Ce qui lui vaut de figurer dans le Top 3 des meilleurs buteurs africains dans l'histoires de la du Monde. Il totalise 3 buts dans cette compétition à égalité avec le Camerounais Samuel Eto’o.



Le classement des meilleurs buteurs africains en Coupe du Monde est dirigé par le Ghanéen Asamoah Gyan avec 6 buts en autant de matchs après trois participations. Il est suivi par le Camerounais Roger Milla qui totalise 5 buts en 5 matchs dont deux doublées après deux Coupe du Monde dans son compteur.



La troisième place est occupé par le Sénégalais Pape Bouba Diop et Samuel Eto’o. L’ancien barcelonais a inscrit ses 3 buts en 3 matchs. De même que Pape Bouba Diop, lui également a inscrit ses 3 buts en 3 rencontres. Un but contre la France et un doublé en match de poule face à l’Uruguay.



Avec Stades