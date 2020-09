Pape Massata Diack: "nos amitiés avec la Russie, la Chine et le Qatar n'ont pas plu à la France"

Pape Massata Diack a réuni la presse ce jeudi 17 septembre pour s'exprimer sur le verdict du procès pour corruption à l'IAAF. Selon lui, son père Lamine Diack et lui ont été poursuivis par le tribunal de Paris, tout simplement à cause de leurs relations avec des pays comme la Russie, la Chine et le Qatar.



"Pendant les 25 années que le Président Lamine Diack a dirigé la Fédération internationale de l'Athlétisme, il n'y a rien qu'on a pu lui reprocher. Ils ont attendu qu'il quitte cette instance pour lui chercher des poux dans la tête. Je n'ai travaillé que pendant six ans avec lui à la tête de l'IAAF et nous avons réalisé de grandes choses. Cependant, nos amitiés avec des pays comme la Russie, la Chine et la Qatar n'ont pas plu à certains pays occidentaux. Nous y avons organisé les Championnats du monde, des Diamonds League etc.", a-t-il déclaré