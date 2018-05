Pape Seydou Ndiaye : «J’ai été déçu de ne pas voir mon nom sur la liste »

Non retenu par le sélectionneur Aliou Cissé sur la liste des 23 joueurs devant représenter le Sénégal lors de la Coupe du Monde Russie 2018 le jeudi dernier, Pape Seydou Ndiaye gardien de but du Jaraaf dit respecter le choix du coach mais reste déçu de ne pas participer au Mondial 2018.

« Je souhaite bonne chance au groupe. Franchement, j’ai été déçu de ne pas voir mon nom puisque je voulais participer à la Coupe du monde », a indiqué le gardien de but de Jaraaf.



Toutefois, il relativise et accepte la loi du sport. « Mais, le football est ainsi fait. Il faut respecter les choix du coach. N’oublions pas qu’il y a d’autres gardiens de but qu’on n’a pas pris », a§t§il confié dans les colonnes du journal Record.



Cependant, Pape Seydou ne cache pas sa déception, « J’avais l’intime conviction d’y participer et j’ai travaillé pour y arriver. Malheureusement, ce n’est pas le cas. A moi de continuer mon travail. Je souhaite une bonne campagne à mes co-équipiers », a poursuivi le portier de la Medina.