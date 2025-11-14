Pape Thiaw, sélectionneur des “Lions” : “Nous avons des arguments face au Brésil”

À la veille du choc face au Brésil, prévu ce samedi à 16h00 GMT à l’Emirates Stadium de Londres, Pape Thiaw s’est présenté en conférence de presse ce vendredi 14 novembre 2025. Le sélectionneur des “Lions” s’attend à une rencontre relevée contre les Auriverdes.

Revenant sur la préparation, Pape Thiaw assure que le groupe aborde ce rendez-vous dans les meilleures conditions.



“Ça fait une semaine qu’on est là. Nous avons retrouvé de très belles installations et le groupe vit bien. On prépare bien ce match avec un bon état d’esprit. C’est une affiche de prestige, c’est le Brésil en face, une équipe qu’on ne présente plus. C’est une équipe avec peut-être le meilleur entraîneur du monde en activité. On sait que ça sera un match difficile, avec beaucoup d’aspects, technico-tactiques et mentaux. Mais nous avons nos arguments à faire valoir. Nous avons une équipe qui montre de belles choses. Nous voulons continuer à mettre en place ces choses-là”, a confié le technicien des “Lions”.

Le technicien sénégalais a également salué Carlo Ancelotti, auteur d’éloges envers la sélection sénégalaise.

“Des éloges venant d’un coach comme Carlo Ancelotti, ça fait vraiment plaisir. Ça signifie que le Sénégal travaille très bien et est en train de mettre quelque chose d’extraordinaire. Mais on ne va pas se figer sur ça, on va continuer à travailler. C’est un match amical, qui va être très difficile face à l’équipe du Brésil. On fera face à un coach très sérieux, donc un match très compliqué, mais c’est bien de se mesurer à ce genre d’adversaire”, a dit l'ancien attaquant.