Papiss Demba Cissé, seul Africain dans le Top 10 du classement des meilleurs buteurs des championnats européens

Rédigé le Mardi 21 Juillet 2020 à 09:24 | Lu 101 commentaire(s)

Le classement du Soulier d'Or est complètement chamboulé. La pandémie de Covid-19 a mis à l'arrêt tous les gros championnats européens et certains ont repris avant les autres.

Si la Premier League, la Liga et la Serie A ont repris, le buteur polonais Robert Lewandoski s'est permis de prendre de l'avance et de s'installer en tête du classement.

Avec un total de 68 points au classement, le Polonais est en tête avec 34 buts inscrit en Bundesliga. Cependant, le championnat est maintenant terminé et sa première place ne dépendra plus de lui. Le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Italien Ciro Immobilé à qui il reste quatre journée de Série A à jouer ont respectivement 30 et 29 buts. Dans ce Top 10, ne figure qu'un seul joueur africain. Il s'agit du Sénégalais Papis Demba Cissé, auteur de 22 buts avec le club turc Alanyaspor.





Le classement des meilleurs buteurs européens au 20/07/2020 :

1) Robert Lewandowski (31 ans/Bayern Munich/Pologne) - 34 buts en 31 matches (2761 minutes)



2) Cristiano Ronaldo (35 ans/Juventus/Portugal) - 30 buts en 30 matches (2649 minutes)



3) Ciro Immobile (30 ans/Lazio/Italie) - 29 buts en 33 matches (2816 minutes)



4) Timo Werner (24 ans/RB Leipzig/Allemagne) - 28 buts en 34 matches (2808 minutes)



5) Lionel Messi (33 ans/FC Barcelone/Argentine) - 25 buts en 33 matches (2879 minutes)



6) Alexander Sørloth (24 ans/Trabzonspor/Norvège) - 23 buts en 33 matches (2900 minutes)



7) Jamie Vardy (33 ans/Leicester/Angleterre) - 23 buts en 34 matches (2944 minutes)



8) Papiss Cissé (35 ans/Alanyaspor/Sénégal) - 22 buts en 31 matches (2648 minutes)



9) Romelu Lukaku (27 ans/Inter Milan/Belgique) - 21 buts en 32 matches (2624 minutes)



10) Danny Ings (27 ans/Southampton/Angleterre) - 21 buts en 37 matches (2724 minutes)

