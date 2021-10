Par jalousie, Nogaye Fall lacère le visage d’une adolescente avec une lame de rasoir

Nogaye Faye est accusée d'avoir porté des coups volontaires et blessures volontaires sur M.D.Séne, suite à une histoire de jalousie. Devant la barre du tribunal des Flagrants délits, elle a admis les faits.



Tout est parti d'une dispute entre les deux femmes. Nogaye Fall, âgée de 21 ans s'était rendue au lieu de travail (boutique) de son mari pour chercher la clé de leur chambre. Une fois sur les lieux, elle a trouvé sur les M.D.Séne (16 ans) seule avec son époux.



Très jalouse, elle l'a interrogée sur sa présence sur les lieux. « Quand je suis arrivée, mon mari n'était pas sur place. Mais ma surprise était qu'elle se trouvait là-bas tout seul. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait sur place. Elle m'a répondu que sa place était de travailler à coté de mon mari, pendant que moi je m'occupe de balayer les rue de Dakar à partir de 5h du matin. Ces propos m'ont choqué et je me suis sentie offensée. C'est ainsi que j'ai ramassé une lame, avant de lui trancher visage », s'est-elle défendu à la barre.



Poursuivant Nogaye Fall a déclaré: « en plus elle entretenait une relation amoureuse avec mon mari. D'ailleurs, elle le bipait tous les jours à 2h du matin. Ce qui faisait que mon bébé se réveillait toutes les nuits. Pour me rassurer, mon époux m'avait dit qu'il l'avait renvoyé et qu'ils avaient rompu. C'est pour cette raison que j'étais dans une colère noire quand je l'ai trouvée sur place ».



De son côté, l’adolescente a affirmé le contraire et a nié le fait d’entretenir une relation amoureuse avec l’époux son agresseur. Elle a affirmé que Nogaye Fall l’a trouvé dans la boutique en train de nouer ses lacets avant de lui lacérer le visage.



Par ailleurs, l’accusé a été condamné à 1 mois ferme de prison assortie de la somme d’un million à payer à sa victime.