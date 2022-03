Par quels produits remplacer la farine de blé? La farine de plantain

Narcisse Aman cultive des bananes plantains dans la région d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. En 2019, il se lance dans la production de farine de plantain.



« C'est parti d'un constat : la culture des bananes est une culture saisonnière. Quand on est dans la période de grande production, il y a une abondance telle que 30 à 40 % de cette production est perdue. Et il m'est arrivé d'avoir des difficultés de commercialisation. Donc à partir de là, j'ai essayé de comprendre les différentes alternatives en termes de transformation, et après avoir poussé les recherches, j'ai vu qu'il était possible de faire de la farine de banane plantain. Et nous avons poussé le process jusqu'à obtenir une farine panifiable. »



Le processus de transformation est relativement simple. La banane encore verte est essorée puis séchée avant d'être broyée. La farine obtenue peut être mélangée à du blé ou d'autres céréales pour le pain et la pâtisserie, comme l'explique Narcisse Aman.



« Il y a des études qui ont été conduites en Côte d'Ivoire, notamment par le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil agricole, qui est une structure du ministère de l'Agriculture, qui a abouti à une recommandation d'incorporation jusqu'à 30 ou 40 % de farine de banane plantain dans le blé pour faire du pain composé. En termes de qualité et de goût, nous avons des retours relativement intéressants. »







Une filière encore peu considérée

Pour l'instant, les meuniers ivoiriens ne l'ont pas encore adoptée pour le pain, mais ils commencent à l'incorporer dans la pâtisserie. En attendant que le marché se développe, Narcisse Aman, qui peut produire jusqu'à deux tonnes de farine par jour, propose un produit mélangeable au lait infantile pour améliorer l'alimentation des nourrissons. L'autre équation à résoudre est celle du prix. La farine de plantain est plus chère que celle de blé, mais il est possible de baisser les prix en anticipant les stocks.



« La banane plantain est une culture saisonnière, donc un opérateur ou un producteur qui réussit à faire suffisamment de stocks durant la période de forte production gagnera en compétitivité, contrairement aux périodes creuses où il n'y a pas de banane plantain et où le prix peut monter jusqu'à 350 ou 400 francs le kilogramme. »



Remplacer les farines importées par des farines locales est devenu un enjeu pour les pays d'Afrique subsaharienne, et si beaucoup de gouvernements se penchent depuis longtemps sur la question, les moyens mis en œuvre pour aider les producteurs font encore défaut. Narcisse Aman n'a reçu encore aucun soutien public. Sa filière est, dit-il, trop marginale pour être prise en compte par l'État, une situation qui pourrait changer rapidement au regard de la situation internationale.