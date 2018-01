Paralysie du système éducatif : le Cusems débute avec un débrayage ce mercredi et une grève totale le jeudi

«Les raisons demeurent les mêmes». C’est par ces mots que le chargé des revendications du Cusems a répondu à la question sur les raisons de ce 3e plan d’action qu’ils vont entamer à partir de ce mercredi. Aliou Gningue de déclarer : «le gouvernement est en train de faire la sourde oreille face aux difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés. D’abord, ils ont ponctionné à nouveau les salaires pour la deuxième fois consécutive. Et, cela est d'une extrême gravité».



Pire, poursuit-il : «les accords qu’ils ont signés avec les enseignants depuis des années, ils s’activent à ne pas les appliquer et cela n’est plus une impossibilité de la part du gouvernement».



Le Cusems interpelle toutes les associations des parents d’élèves, lesquelles selon le syndicaliste joint au téléphone par Zik FM, «doivent sortir et parler au gouvernement du Sénégal». Mieux, il lance un appel à l’ensemble des travailleurs du Sénégal surtout aux syndicats d’enseignants pour la mise en place d’un vaste front des travailleurs du Sénégal pour exiger l’alignement de l’indemnité de logement.



Le syndicat invite par ailleurs les autres enseignants à mettre en place un front pour faire face au gouvernement.