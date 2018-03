Paralysie du système éducatif : les enseignants en grève pour une semaine, à partir de ce mardi

Le G6 composé du Saemss, Cusems, Sels, Sels/A, Uden, Snelas/F, a lancé son 5eme plan d’actions. Il s’agit entre autres d’un débrayage, ce mardi à partir de 9 heures, d'une grève totale, les mercredi et jeudi, d'une présence négative le vendredi, et une marche nationale ce samedi à Saint-Louis.



Ces syndicats comptent maintenir le boycott des compositions, de toutes les évaluations ainsi que des cellules d’animations pédagogiques.



La Fédération des syndicats d’enseignants du Sénégal (Feder), de son côté, entame la deuxième phase de son 7e plan d’action rythmée matérialisé ce mardi, par un arrêt de travail et une grève totale demain mercredi et jeudi.



Entre autres, ces syndicats exigent le respect du protocole d’accord signé avec le Gouvernement en 2014, des « négociations sérieuses et inclusives », l’harmonisation du système de retraite, le recrutement d’enseignants, l’augmentation et l’alignement de leur indemnité de logement.