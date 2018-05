Paralysie du système sanitaire : And/Gueusseum durcit le ton et annonce une grève de 72 h

Ce n'est pas demain la veille de la fin de la grève des syndicalistes de santé . Après plusieurs jours de grèves, l'Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (Asas/Sutsas-Sudtm) "And Gueusseum" se radicalise de plus en plus. Sidya Ndiaye et ses camarades annoncent leur cinquième plan d’actions. Ils décrètent une grève de 72 heures à partir de ce mercredi 23 mai 2018 et une marche prévue demain jeudi.



Ces syndicalistes réclament à l’Etat du Sénégal la somme de dix milliards de Francs Cfa de dettes et le respect des accords signés depuis 2014.



«Il est temps d’accélérer la cadence parce qu’aujourd’hui la base exige une radicalisation. C’est-à-dire qu’au-delà des 72 heures de grève, nous allons faire une marche nationale, jeudi, à Keur Massar. Il ne s’agit plus de négocier, on demande des actes concrets tels qu’ils ont été consacrés par des accords dûment signés», a déclaré son coordonnateur.



Dénonçant le mutisme du gouvernement, Sidya Ndiaye de pester : «Jusqu’à présent, nous ne sentons pas la volonté réelle de prendre en charge les problèmes qui se posent dans le secteur et qui ont été traduits dans le cadre d’une plateforme revendicative qui a été déposée et sanctionnée par un préavis de grève le 25 décembre».