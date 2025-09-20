Parcelles Assainies : Deux (2) individus interpellés pour tentative de vol avec violences

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies a annoncé l’arrestation, le 18 septembre 2025, de deux (2) individus accusés « d’association de malfaiteurs et de tentative de vol avec violences commis de nuit, à l’aide d’une arme blanche. » L’opération découle d’une mission de sécurisation menée la veille, le 17 septembre, lorsque des éléments de la Brigade de Recherches sont intervenus à Grand Médine, à hauteur d’un arrêt de car, après l’agression d’un individu par deux malfaiteurs. La victime, blessée d’une plaie ouverte à la cheville et présentant des égratignures à l’avant-bras, a été évacuée d’abord vers le Centre de santé Nabil Choucair, puis transférée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, où elle a reçu des soins avant d’être libérée.Selon ses déclarations, « elle s’était endormie dans son véhicule de type Ndiaga Ndiaye lorsque deux agresseurs ont tenté de lui dérober son téléphone portable et une somme d’argent. » En tentant de résister, elle a été blessée au couteau à la cheville et à la main. Réveillés par le vacarme, les cinq apprentis présents dans le véhicule ont poussé les assaillants à prendre la fuite sans rien emporter. Les policiers alertés ont réussi à interpeller l’un des suspects, tandis que le second s’est échappé avec l’arme blanche.Lors de son audition, le mis en cause a reconnu les faits, désignant son complice comme l’auteur des coups de couteau. Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont interpellé le lendemain le second suspect, jusque-là en fuite. Ce dernier a confirmé sa présence lors des faits, expliquant qu’il tentait de maîtriser la victime pendant que son acolyte cherchait à lui arracher son téléphone. Il a cependant nié avoir détenu un couteau, évoquant des éclats de verre comme cause possible des blessures.Les deux individus ont été placés en garde à vue, en attendant la suite de l’enquête.