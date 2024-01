Parcelles Assainies: la mairie de Dakar effectue la pose de la première pierre pour un hôpital

La ville de Dakar, dirigé epar le maire Barthélémy Toye Dias, a posé la première pierre d'un projet ambitieux visant à établir un nouvel hôpital dans la localité des Parcelles Assainies. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts de la municipalité pour améliorer la santé et le bien-être des résidents de la capitale sénégalaise.



Après le récent centre de dialyse destiné à accueillir près de 240 patients, cette nouvelle infrastructure médicale reflète l'engagement de la ville envers une prise en charge sanitaire plus efficace, rapporte Sud Quotidien. Le maire, lors de la signature d'un partenariat entre la Ville de Dakar et le ministère de la Santé a exprimé son ambition d'offrir un plateau technique adéquat aux habitants de Dakar.



Selon M. Diaz, « la construction de l'hôpital dans les Parcelles Assainies répond à une promesse de campagne et vise à décongestionner la ville de Dakar tout en allégeant la charge sur les services de santé de la banlieue, en particulier dans les Parcelles Assainies et à Grand Yoff. »



Et pour cela, l’édile de la ville de Dakar a a déclaré qu’ils ont besoin de l’appui du ministère de la Santé et de l’action sociale. Ce, qui leur permettra de réaliser ce projet. Il a souligné l'importance d'une approche multisectorielle dans le domaine de la santé.



Le maire de Dakar a également partagé des informations sur les engagements financiers de la Ville de Dakar en matière de santé, qui s’étale sur un budget de près de 2 milliards de francs CFA pour des actions sociales, des laboratoires d'analyse et des pharmacies partenaires.



Du côté du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye a exprimé la volonté et la disponibilité du ministère à collaborer avec la Mairie pour renforcer l'offre de soins dans la région. Le projet de construction de cet hôpital représente un pas significatif vers l'amélioration des services de santé et le bien-être de la population de Dakar.