Parcelles: le prétendant éconduit viole et engrosse une mineure de 14 ans

C’est l’histoire d’un homme qui tombe amoureux transi d’une fille dès leur première rencontre. Tuteur de la fille, le nommé Cheikhou Ndour raconte que le mis en cause était venu chez lui en compagnie de son jeune frère pour une visite de courtoisie. Mais voilà, dès que le mis en cause a vu sa nièce lors de cette visite, il a manifesté à son oncle son intention de l'épouser. Jugeant sa nièce trop jeune, il a poliment décliné l’offre de son visiteur. « Un jour où j’étais passé à l’atelier où ma nièce apprend la couture, j’ai croisé le mis en cause roder dans les alentours. Il m’a, à nouveau, réitéré son vœu d’épouser ma nièce. Mais j’ai toujours campé sur ma position », raconte le tuteur de la victime dans sa plainte déposée au commissariat de police des Parcelles Assainies et rapportée par Le Témoin.



Malgré cela, regrette Cheikhou Ndour, Elimane Sène est allé à son domicile pour abuser de sa nièce à plusieurs reprises jusqu’à l’engrosser. Dans sa déposition faite devant les enquêteurs, la victime soutient que, dès sa première rencontre avec le mis en cause, celui-ci n’a cessé de lui faire des avances qu’elle ne savait jamais prises au sérieux. Malgré tout, il ne cessait de la poursuivre de ses assiduités. C’est un ainsi qu’un samedi de décembre dernier, alors qu’elle était seule dans l’appartement de son tuteur, le sieur Elimane Sène est venu toquer à la porte. « Lorsque j’ai ouvert, il est entré avant de se précipiter sur le lit pour s’asseoir. Je lui ai fait savoir que mon tuteur était parti au travail et il m’a fait savoir que c’est moi qu’il était venu voir. Il m’a tiré vers lui et a commencé à me caresser. Voyant que j’étais gênée, il m’a rassuré en me disant « dara nékoussi ». Il m’a déshabillée avant de me forcer à avoir des rapports sexuels avec lui », raconte la fille.



Quatre jours plus tard, il est revenu à la maison, toujours à l’insu de l’oncle et de tous les membres de la famille et a à nouveau entretenu des rapports sexuels avec la fille. Et depuis lors, cette dernière refuse de lui ouvrir la porte en l’absence de ses parents. Sa tutrice, ayant constaté qu’elle est restée deux mois sans voir ses règles, l’a conduite à l’hôpital où il a été constaté qu’elle porte une grossesse, indiquent nos confrères..



Face aux policiers, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés, rapporte Le Témoin. Toutefois, il a prétendu n’avoir jamais forcé K. Kébé à entretenir des rapports sexuels avec lui puisqu’elle était consentante. « C’est elle qui m’a invité. Arrivé à leur domicile aux environs de 19 heures, nous sommes entrés dans une cage d’escaliers avant d’entretenir un rapport sexuel », a tenté de se défendre le mis en cause qui a été arrêté et déféré au Parquet.