Paris: Diary Sow se trouve présentement en compagnie de son parrain Serigne Mbaye Thiam (Consulat)

Les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France informent dans un document parvenu à Pressafrik que mademoiselle Diary Sow a été retrouvée saine et sauve. Mieux, "elle se trouve présentement en compagnie de son parrain Monsieur Serigne Mbaye Thiam", indique le document.



Les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France remercient "le gouvernement français pour son assistance efficace ainsi que l'ensemble de la communauté sénégalaise en France, en particulier les étudiants, pour leur mobilisation".



Diary Sow était portée disparue depuis le 4 janvier 2021, avant de donner via une correspondance de ses nouvelles, à son parrain Serigne Mbaye Thiam, qui a publié des extraits de la lettre jeudi soir sur son compte Twitter.