Paris: Macky Sall élève Mouhamadou Mbougar Sarr au grade de commandeur dans l’ordre national du Lion

Le président de la République, Macky Sall, a décoré dans les ordres nationaux cinq personnalités, dont le lauréat du prix Goncourt 2021, Mohamed Mbougar. Ce dernier a été élevé au rang de commandeur de l’Ordre national du lion, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Paris, dans les locaux de l’ambassade du Sénégal en France.



L’écrivain âgé de 31 ans, auquel a été attribué le prix Goncourt 2021, le 3 novembre, pour le roman ‘’La plus secrète mémoire des hommes’’ (462 pages), avait été fait chevalier de l’Ordre national du mérite, par le chef de l’Etat, il y a quelques années. En 2009, il a remporté le prix du meilleur élève des classes de terminale, au Concours général sénégalais.



« J’accueille cette distinction avec beaucoup de gratitude, de joie, de simplicité et beaucoup d’émotion parce que ma mère est là. Je suis extrêmement touché par cette attention», a réagi Mohamed Mbougar Sarr.



« Au-delà de ma personne, c’est la culture sénégalaise au sens large qui est récompensée, honorée. Le Sénégal est un pays de culture (…) Depuis très longtemps, c’est à travers la culture qu’on a reconnu et salué ce pays dans le monde entier», a-t-il ajouté.



L’universitaire Felwine Sarr, économiste, écrivain et coauteur du rapport sur la restitution du patrimoine africain spolié par la France durant la période coloniale, a été élevé au rang d’officier de l’Ordre national du lion par le chef de l’Etat.