Paris: Macky Sall propose à l’OCDE d’examiner la possibilité de réformer les conditions d’accès au crédit export

Ayant pris part à la session régulière de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), sur invitation du Président du Conseil des Ministres Italien, Macky Sall, Président en exercice de l’UA s’est réjoui du thème de ce dialogue sur les relations OCDE-Afrique dans la perspective d’un avenir commun.



Macky Sall a tenu à proposer à l’OCDE d’examiner la possibilité de réformer les conditions d’accès au crédit export, en assouplissant les règles sur les taux du crédit et la durée des délais de grâce et des périodes de remboursement.



Par ailleurs, il a rappelé que la mondialisation qui était perçue comme une ère d’échanges et de complémentarités pour une croissance et une prospérité partagées, a plutôt accentué les inégalités et généré des pratiques que l’Etat-nation peine à réguler.



Pour un avenir commun, le Président en exercice de l’UA Macky_Sall a invité les États à construire ensemble un partenariat réinventé, fondé sur une nouvelle éthique relationnelle, faite de confiance et de respect mutuels, pour un monde plus humain, plus juste et plus équitable.



Selon le président Sall, l’Afrique en quête d’émergence a besoin de la force, de l’enthousiasme et de

l’intelligence de sa jeunesse; et que nous avons la responsabilité première de créer les conditions du développement de nos pays.



Sur les questions conjoncturelles, il a plaidé pour la réallocation partielle des DTS, après l’émission historique de 650 milliards de dollars en DTS sur lesquels elle a reçu son quota de 33 milliards, soit 5%.